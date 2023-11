Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am heutigen Donnerstag, gegen 01.10 Uhr, wurde die Fahrzeugführerin eines PKW im Stadtgebiet von Bad Harzburg kontrolliert. In der Überprüfung wurde ermittelt, dass diese nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde zudem eine Beeinflussung der 28jährigen Bad Harzburgerin durch BTM festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen die Fahrzeugführerin werden zwei Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Wohnungseinbruch in Bad Harzburg

In der Bismarckstraße drangen unbekannte Täter im Tagesverlauf des 15.11.2023 in eine Wohnung ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster der Erdgeschosswohnung auf. Es wurde Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich bisher auf 4250,- EUR.

Bearbeitet von Conrad, PHK

e-mail markus.conrad@polizei.niedersachsen.de poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911 110. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell