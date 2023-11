POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.11.2023

Goslar (ots) - Bad Harzburg Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit vom 09.11.2023 bis zum 14.11.2023 wurde ein Pkw Seat, der in Harlingerode in der Braunschweiger Straße abgestellt war auf der Fahrerseite zerkratzt. Wer Hinweise zum Täter machen kann, möge sich bitte bei der Polizei Bad Harzburg melden. Verkehrsunfallflucht In der Zeit vom 13.11.2023, 10.00 Uhr bis ...

