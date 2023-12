Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Industriestraße, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 21:45 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass ein Mann in der Industriestraße mit einem Stein und einem Messer in der Hand auf der Straße steht. Die Beamten trafen den 58-jährigen Mann vor Ort an, forderten ihn zum Ablegen der Gegenstände auf und fixierten ihn widerstandslos. Sie stellten hierbei Verletzungen im Bereich seiner Augen, seiner Ohren, seines Hinterkopfes und Halses fest, die augenscheinlich von einer körperlichen Auseinandersetzung stammten. Näheres zur vermuteten Auseinandersetzung ließ sich beim Gespräch mit dem 58-Jährigen nicht herausfinden. Er wies einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille auf. Zeugenangaben zufolge hatte der 58-Jährige zuvor eine Auseinandersetzung mit mehreren Männern, deren Namen den Beamten bislang nicht mitgeteilt wurden. Die Beamten übergaben den 58-Jährigen dem Rettungsdienst, der ihn in ein Krankenhaus verbrachte. Nach bisheriger Bewertung sind seine Verletzungen oberflächlicher Natur.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil des 58-Jährigen eingeleitet und bittet Zeugen um Täterhinweise an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de . Personen, welche die Tat beobachtet haben, werden ebenfalls darum gebeten, sich bei der Polizei Speyer zu melden.

