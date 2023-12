Ulm (ots) - Um 16.15 Uhr war der 37-Jähriger in Hörenhausen in der Dorfstraße und in Richtung Dietenheim unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Renault auf die linke Seite. Dort kam ihm auf Höhe der Einmündung Zum Berger ein 50-jähriger mit einem VW entgegen. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. ...

