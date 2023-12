Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auf die Gegenfahrbahn geraten

Am Mittwoch flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall bei Heidenheim.

Gegen 17 Uhr war ein Unbekannter auf der B19 von Schnaitheim in Richtung Itzelberg unterwegs. Mit seinem silbernen oder weißen Kleinwagen geriet er auf die linke Fahrbahnseite. Dort kam es mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zum Spiegelstreifer. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer mussten nach rechts ausweichen um einen Unfall zu vermeiden. Anschließend fuhr der Unbekannte in Richtung Itzelberg davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 1.000 Euro.

