Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Diebstahl aus Auto

Am Mittwoch stahlen Unbekannte bei Schemmerhofen Gegenstände aus einem Fahrzeug.

Ulm (ots)

Das Auto stand auf einem Parkplatz am Bahnhof in Schemmerberg. Unbekannte schlugen die Fahrer- und Beifahrerscheibe ein. Im Innern das Fahrzeug fanden sie Pakete. Die rissen sie auf und fanden Kleidungsstücke. Anschließend flüchteten sie mit einem Paket und Kleidungsstücken. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkennnissen zufolge beobachtete wohl eine Zeugin zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr zwei verdächtige Männer an dem Nissan der Geschädigten. Diese sollen mit einem Paket in den Zug in Richtung Ulm gestiegen sein.

++++2490097

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell