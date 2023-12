Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Unfall mit 2 Promille

Am Donnerstag verursachte ein 37-Jähriger mit seinem unversicherten Fahrzeug bei Schwendi einen Unfall.

Um 16.15 Uhr war der 37-Jähriger in Hörenhausen in der Dorfstraße und in Richtung Dietenheim unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Renault auf die linke Seite. Dort kam ihm auf Höhe der Einmündung Zum Berger ein 50-jähriger mit einem VW entgegen. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die Polizei Laupheim stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 37-Jährige keinen Führerschein hatte und sein Renault nicht versichert war. Zudem zeigte ein vorläufiger Alcomattest bei dem Mann einen Wert von knapp über 2 Promille. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Der 50-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachte ihn in eine Klinik. Zur Räumung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr aus Sießen mit einem Fahrzeug und zehn Personen im Einsatz. Ein Abschlepper kümmerte sich um die Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Schaden am Renault Twingo auf 2.000 Euro, am VW Passat auf 10.000 Euro. Den 37-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.

