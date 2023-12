Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Strommast kollidiert

Weimar (ots)

Am Donnerstag gegen 20:55 Uhr wurde die Polizei durch Zeugen von einem Unfall in Mönchenholzhausen in Kenntnis gesetzt. Ein schwarzer Pkw befuhr die Erfurter Straße in Richtung Ortsmitte, kam aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte im Anschluß mit einem Strommasten. Durch den Aufprall wurden Teile des Pkw's auf ein parkendes Fahrzeug geschleudert, welches dadurch leicht beschädigt wurde. Auch am Strommast entstand Sachschaden. Der Fahrer verließ nach dem Zusammenstoß unerlaubt die Unfallstelle. Am Unfallort blieb allerdings das amtliche Kennzeichen zurück. Eine Absuche in den umliegenden Gemeinden und an der Wohnanschrift des Halter führte weder zur Feststellung des Fahrzeuges noch des Fahrers. Laut dem aufgefundenen Kennzeichen handelt es sich um einen blauen BMW, welcher jetzt erhebliche Unfallschäden aufweisen müsste.

