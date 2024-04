Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen nach sexueller Belästigung und Körperverletzung gesucht - Hinweis an Hundehalter

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zeugen nach sexueller Belästigung und Körperverletzung gesucht

Bad Hersfeld. Am Montagabend (08.04.), gegen 18 Uhr, kam es im Bereich Dudenstraße / Ecke Bahnhofstraße zu einer sexuellen Belästigung und anschließenden Körperverletzung einer 14-Jährigen.

Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich das Mädchen auf einer Bank am Busbahnhof, als mehrere Jugendliche auf sie zukamen und sie unsittlich berührten. Als die 14-Jährige sich daraufhin zur Wehr setzte, schlugen die jungen Männer ihr in den Bauch.

Ein aufmerksamer Zeuge wurde schließlich auf die leicht Verletzte aufmerksam und informierte die Rettungsleitstelle.

Die Personen können als Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren, etwa 1,70 Meter groß, mit südländischem Erscheinungsbild und muskulöser Statur beschrieben werden. Darüber hinaus hätten die Jugendlichen während der Tatausführung eine Fremdsprache gesprochen. Besonders auffällig sei zudem, dass alle drei dasselbe Tattoo - ein rund fünf Zentimeter großes Kreuz an der Innenseite des linken Handgelenks - gehabt hätten.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Hinweis an Hundehalter

Heringen. Die Polizei erreichte eine Mitteilung eines Hundehalters, der angab, dass er am Mittwoch (10.04.), zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr, gemeinsam mit einem Bekannten und dessen Hund in Bengendorf unterwegs war. Beide Vierbeiner wurden nach derzeitigen Erkenntnissen zum Spielen frei laufen gelassen. Kurze Zeit später wies die Hündin des Mitteilers Vergiftungserscheinungen auf und wurde umgehend tierärztlich versorgt. Auch der Hund des Begleiters zeigte abgeschwächt ähnliche Symptome.

Die Polizei hat zur Klärung und Verifizierung des Sachverhalts die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell ist noch völlig unklar, was die Symptome ausgelöst hat. Allerdings werden Hundehalter im Bereich Bengendorf gebeten, achtsam zu sein und sich bei verdächtigen Wahrnehmungen an die Polizei in Bad Hersfeld unter der Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Hinweise an Tierhalter

Die osthessische Polizei rät Besitzern von Tieren aus Gründen der Prävention, diese an einer Leine oder in direkter Nähe zum Menschen zu führen, um sie genau beobachten und auch feststellen zu können, ob und was die Tiere aufnehmen.

Sandra Suski / Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell