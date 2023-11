Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls im Bereich Duingen

Hildesheim (ots)

Duingen OT Coppengrave (be) In der Nacht von Dienstag, 21.11.2023 gg. 19:00 Uhr auf Mittwoch, 22.11.2023 gg. 08:30 Uhr kam es in der Gemarkung Duingen, L462, zwischen Duingen und dem Ortsteil Coppengrave, auf einem dortigen Gartengrundstück zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Bislang unbekannte Täter haben das Gartentor zum Grundstück aufgebrochen und so unbefugt Zutritt auf das Grundstück erlangt. Dort entwendeten sie einen Holzhäcksler der Marke Victory 1500E. Dieser Häcksler verfügt über eine Aufnahme für eine Anhängerkupplung.

Es ist also davon auszugehen, dass die Täter ein entsprechendes Fahrzeug mit Anhängerkupplung verwendet haben, um den Häcksler vom Tatort abzutransportieren.

Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge zur Tatzeit in diesem Bereich gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

