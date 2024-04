Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Beim Abbiegen Kurve nicht bekommen und geflüchtet - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am frühen Samstagmorgen (13.04.) befuhr ein blauer PKW Audi S 3 Limousine vermutlich zwischen 02.15 Uhr 03.53 Uhr die Haimbacher Str. stadtauswärts und bog nach rechts in die Ketteler Str. in Richtung Polizeipräsidium ab. Beim Abbiegen kam der Fahrzeugführer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein dort befindliches Hinweisschild. Eine Polizeistreife wurde auf die auf der Fahrbahn liegenden Fahrzeugteile aufmerksam und verfolgten eine Spur, welche aus ausgetretener Kühlflüssigkeit resultierte. Diese führte die Streife in die Carl-Schurz-Straße, wo in Höhe der Hausnummer 42 ein stark unfallbeschädigter blauer Audi S 3 so am Fahrbahnrand geparkt stand, dass die Unfallschäden im Vorbeifahren zu nicht erkennen waren. Des Weiteren waren beide Kennzeichen abmontiert worden. Die Unfallspuren am Fahrzeug korrespondierten mit den Schäden an der Unfallstelle. Der unbekannte Fahrzeugführer hatte sich bei Eintreffen der Streife bereits entfernt, ohne den gesetzlichen Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.900 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

