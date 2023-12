PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Gruppe beschädigt Bustür und flüchtet +++ Brand in Tiefgarage +++ Fußgängerin beim Passieren von Zebrastreifen angefahren +++ Zusammenstoß mit Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Gruppe beschädigt Bustür und flüchtet, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Donnerstag, 30.11.2023, 17:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag beschädigte eine Gruppe junger Männer die Scheibe eines fahrenden Busses mit einem Eisbrocken. Den Angaben des zuständigen Busfahrers zufolge habe er gegen 17:50 Uhr an der Haltestelle "Bahnhofstraße" in Bad Schwalbach mehrere Fahrgäste abgesetzt und sei daraufhin losgefahren. In diesem Moment soll aus einer dreiköpfigen Gruppe junger Erwachsener heraus ein Eisbrocken gegen die Scheibe der Bustür geworfen worden sein. Die Scheibe ging zu Bruch und die Gruppe flüchtete in Richtung der Firma "Schwälbchen". Verletzt wurde durch das Bersten der Scheibe glücklicherweise niemand. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf knapp 2.000 Euro.

Die drei Männer sollen alle etwa 20-23 Jahre alt, etwa 165 cm groß, von schmaler Statur und dunkelhäutig gewesen sein. Einer trug eine rote Jacke, ein anderer eine blaue Wollmütze.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

2. Brand in Tiefgarage,

Geisenheim, Winkeler Straße, Mittwoch, 06.12.2023, 02:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch kam es in der Tiefgarage eines Geisenheimer Gebäudekomplexes zu einem Brand, bei dem ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Gegen 02:15 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in die Winkeler Straße gerufen, da dort aus einer Tiefgarage starker Rauch aufsteigen würde. Vor Ort angekommen konnte ein Brand in der Tiefgarage des Gebäudekopmplexes, in dem sich Wohnungen, ein Restaurant und ein angrenzendes Kino befinden, ausgemacht werden. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr, welche gegen 05:00 Uhr erfolgreich beendet werden konnten, wurden die Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert, übergangsweise anderweitig unterbracht und betreut. In der Tiefgarage selbst wurden durch den Brand und seinen Folgen mehrere dort geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Wiesbaden zur Brandursache dauern aktuell an.

3. Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren, Idstein, Limburger Straße / Friedensstraße, Dienstag, 05.12.2023, 17:30 Uhr

(fh)An Dienstagnachmittag wurde eine Fußgängerin in Idstein beim Passieren einer Straße von einem Pkw angefahren und verletzt. Gegen 17:30 Uhr beabsichtigte eine 37 Jahre alte Idsteinerin zu Fuß die Fahrbahn an der Kreuzung Limburger Straße/Friedensstraße zu überqueren. Hierfür nutzte sie den dortigen Zebrastreifen und trat auf die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 50 Jahre alter Mann mit seinem VW Up die Limburger Straße und übersah derzeitigen Ermittlungen zufolge die Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau auf die Fahrbahn stürzte und sich Verletzungen zuzog, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand kein Sachschaden.

4. Zusammenstoß mit zwei Verletzten,

Eltville am Rhein, Kiedricher Straße / Elisabethenstraße, Dienstag, 05.12.2023, 17:45 Uhr

(fh)Am späten Dienstagnachmittag kam es an einer Kreuzung in Eltville zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem zwei Beteiligte verletzt wurden. Um 17:45 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Audi Q4 die Elisabethenstraße und überquerte die kreuzende Kiedricher Straße, um auf die Bundesstraße 42 in Richtung Wiesbaden aufzufahren. Der Audi-Fahrer, dessen Vorfahrt mit einem Stoppschild geregelt war, übersah jedoch den kreuzenden und vorfahrtsberechtigten Hyundai Tucson eines 53-Jährigen, der seinerseits die Kiedricher Straße in Richtung Eltville befuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt, der Fahrer des Hyundai kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 75.000 Euro. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen waren die Auffahrt zur Bundesstraße und die Straße in Richtung Kiedrich kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell