PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrere Verkehrsunfallfluchten: Alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtet von Unfallstelle +++ Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfallflucht +++ Seitenspiegel verloren und davongefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtet von Unfallstelle, Gemarkung Taunusstein, Verbindungsstraße zwischen der B417 und dem Jagdschloss Platte, Samstag, 02.12.2023, 01:30 Uhr

(Sto) Am frühen Samstagmorgen kam es im Bereich Taunusstein, auf der dortigen Verbindungsstraße zwischen der B417 und dem Jagdschloss Platte, in Fahrtrichtung Taunusstein, zu einem Verkehrsunfall mit weitreichenden Folgen. Demnach wurde die Polizei gegen 01:30 Uhr darüber informiert, dass sich im dortigen Bereich ein Pkw mit eingeschaltetem Licht im Graben befinden würde. Rettungs- und Polizeikräfte, die sich unmittelbar vor Ort begeben hatten, konnten nach einer Absuche feststellen, dass ein Fahrzeugverantwortlicher beziehungsweise eine Fahrzeugverantwortliche des auf der rechten Fahrzeugseite liegenden Pkw der Marke Audi nicht mehr vor Ort war. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnte der Fahrzeughalter, ein 39-jähriger Mann aus Mainz, durch Polizeibeamte der Mainzer Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen und als Fahrzeugführer identifiziert werden. Er wies leichte Verletzungen auf und war sichtlich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Sein stark beschädigter Pkw musste abgeschleppt werden.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird der entstandene Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Polizei in Bad Schwalbach führt die Ermittlungen in diesem Fall. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie der Fahrt unter Alkoholeinfluss verantworten.

2. Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf, Geisenheim, Kanzler-Metternich-Straße, Donnerstag, 30.11.2023, 21:40 Uhr

(sw) Durch ein lautes Unfallgeräusch aus dem Schlaf aufgeschreckt, musste ein Zeuge vergangenen Donnerstagabend gegen 21:40 Uhr einen frischen Unfallschaden an einem in der Kanzler-Metternich-Straße geparkten PKW der Marke Skoda feststellen. Am nächsten Tag erstattete er schließlich eine Strafanzeige bei der Rüdesheimer Polizei, da der Unfallverursacher von der Unfallstelle geflüchtet war. Das unfallverursachende Fahrzeug verlor bei dem Unfall seinen rechten, lilafarbenen Außenspiegel. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich beim geflüchteten Fahrzeug um einen Pkw der Marke Renault handeln.

Durch den Unfall entstand am Skoda ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder denen ein Fahrzeug auffällt, das korrespondierende Beschädigungen zum oben genannten Tatfahrzeug aufweist, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfallflucht auf Baumarkt Parkplatz, Taunusstein, Röderweg, dortiger Parkplatz eines Baumarktes, Freitag, 01.12.2023, zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr

(Sto) Am Freitagmittag musste die Fahrzeughalterin eines Pkw der Marke Honda nach ihrem Baumarktbesuch in Taunusstein-Hahn feststellen, dass ihr Fahrzeug während ihrer Abwesenheit beschädigt wurde und der Verursacher oder die Verursacherin nicht mehr vor Ort war. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte sie ihren Pkw auf dem dortigen Parkplatz für etwa eine Stunde geparkt. Während des Aufenthalts im Markt kam es zur Kollision mit einem derzeit nicht bekannten Fahrzeug, wodurch Sachschaden am linken Kotflügel des blauen Honda entstand. Der beziehungsweise die Verantwortliche flüchtete von der Unfallstelle, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Bad Schwalbacher Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter (06124) 7078-0 um Zeugenhinweise.

