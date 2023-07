Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0433 --Autobrände in Findorff--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, OT Weidedamm, Am Weidedamm Zeit: 19.07.2023, 04:05 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen brannten in Findorff zwei Autos vollständig aus, ein drittes wurde durch die Hitze beschädigt. Niemand wurde verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Zeuge bemerkte in der Straße am Weidedamm gegen 04:05 Uhr einen brennenden Volvo. Das Feuer griff auf einen direkt daneben geparkten Audi über. Ein angrenzendes Auto wurde durch die starke Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei sperrten die Straße ab. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und fragt: Wer hat am frühen Mittwochmorgen Am Weidedamm oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell