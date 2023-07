Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0430 --Kinder rassistisch beleidigt - Frauen schreiten ein--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Alter Dorfweg Zeit: 17.07.2023, 21:30 Uhr

Ein 48 Jahre alter Mann beleidigte am Montagabend eine Gruppe Kinder und Jugendlicher im Alter von 12 bis 14 Jahren rassistisch und bedrohte diese. Zwei Frauen schritten ein und alarmierten die Polizei.

Der 48-Jährige fühlte sich laut eigener Aussage gegen 21:30 Uhr in einer Straßenbahn von der Gruppe gestört, woraufhin es zu einem Wortgefecht kam in dessen Zuge die Kinder und Jugendlichen den Mann mit einem Stein beworfen haben sollen. In der weiteren Folge stiegen alle an der Haltestelle in der Straße Alter Dorfweg aus. Der Mann beleidigte die Kinder und Jugendlichen laut Zeugenaussagen dann rassistisch, bewarf sie mit einer Flasche und bedrohte sie. Zwei Frauen im Alter von 33 und 35 Jahren mischten sich ein, woraufhin der Mann diese ebenfalls rassistisch beleidigte. Die alarmierten Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und nahmen den alkoholisierten Mann mit zur Wache, bei ihm fanden sie geringe Mengen Drogen. Sie fertigten diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Beleidigung, Volksverhetzung, Bedrohung und Körperverletzung. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen lobt ausdrücklich das umsichtige und couragierte Verhalten der beiden Frauen. Zeitgleich appelliert die Polizei daran, sich niemals selbst in Gefahr zu bringen. Häufig reicht es bereits, sich Tätermerkmale und Fluchtrichtung zu merken und sofort die 110 zu wählen.

