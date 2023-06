Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn am Samstagabend in der Haid-und-Neu-Straße entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wie bislang bekannt, missachtete offenbar ein 52-jähriger BMW-Fahrer gegen 18.30 Uhr die Vorfahrt einer Straßenbahn. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

