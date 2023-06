Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 84-Jährige in der Karlstraße ausgeraubt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Eine 84-jährige Frau wurde am Donnerstagmittag in der Karlsruher Innenstadt Opfer eines Raubes.

Derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge lief die Seniorin zwischen 11:45 und 12:00 Uhr von der Haltestelle Europaplatz kommend zu Fuß der Karlstraße in Richtung einer nahegelegenen Apotheke. Auf Höhe einer Bäckerei fiel ihr ein bislang unbekannter Mann auf dem Gehweg auf. Als die ältere Dame den Unbekannten gerade passiert hatte, trat dieser unvermittelt an sie heran und schlug ihr unvermittelt mit seiner Hand auf die Hände. Durch die Wucht des Schlages fiel der Geldbeutel der 84-Jährigen, den sie zuvor in der Hand gehalten hatte, zu Boden. Der Täter nahm daraufhin die Geldbörse an sich, entnahm das darin befindliche Scheingeld und flüchtete in unbekannte Richtung.

Bei dem Räuber soll es sich laut Angaben der Geschädigten um einen ca. 160 bis 170 cm großen Mann im Alter von circa 40 Jahren handeln. Er sei von südländischer Erscheinung und schlanker Statur gewesen und habe schwarze kurze Haare und einen leichten Kinn-und Backenbart gehabt. Zur Tatzeit habe er ein helles kurzärmliges Hemd getragen, das er in seine helle Stoffhose gesteckt hatte. Laut der 84-Jährigen habe der Mann ein auffällig gepflegtes Äußeres gehabt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. Insbesondere sucht die Polizei nach einer Frau, die die Bäckerei offenbar kurz nach der Tat mit einem Rollator verließ und die Geschädigte auf den Diebstahl ansprach.

Larissa Großmann, Pressestelle

