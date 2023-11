PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Baustellendiebstahl in Oestrich-Winkel

Bad Schwalbach (ots)

Baustellendiebstahl,

Oestrich-Winkel, Mittelheim, Auf der Fuchshöhl, Samstag, 25.11.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 27.11.2023, 08:00 Uhr

(jn)Von einer Baustelle in Oestrich-Winkel sind in den vergangenen Tagen Kabel im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen worden. Den Angaben der Geschädigten nach, entwendeten die Langfinger im Tatzeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen Kabel zur Versorgung einer Baustelle an der Anschrift "Auf der Fuchshöhl" im Wert von circa 4.000 Euro.

Hinweise zu der Tat werden von der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722 / 9112 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell