PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Betrüger erfolgreich+++Einbruch in Bleidenstadt+++In Sportgeschäft eingestiegen+++Zeugenaufruf nach Gefährdung im Straßenverkehr+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrüger erfolgreich,

Niedernhausen, Montag, 20.11.2023 bis Sonntag, 26.11.2023

(wie) In der letzten Woche haben Betrüger eine Frau aus Niedernhausen um eine Menge Geld gebracht. Die Verbrecher kontaktierten die Frau per WhatsApp und gaukelten ihr vor, dass es sich um ein Kind der Angeschriebenen handeln würde. Nachdem das Vertrauen hergestellt war, baten die Betrüger um Überweisungen von mehreren Tausend Euro. Diese führte die Frau auch aus, im guten Glauben dem eigenen Nachwuchs zu helfen. Am Sonntag flog der Schwindel schließlich auf.

Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer "neuen Rufnummer" berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden. Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

2. Einbruch in Bleidenstadt,

Taunusstein-Bleidenstadt, Lindenstraße, Freitag, 24.11.2023, 17:00 Uhr bis Sonntag, 26.11.2023, 10:10 Uhr

(wie) In Beidenstadt sind am Wochenende Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen und haben Gegenstände daraus gestohlen. Die Einbrecher begaben sich in einem unbeobachteten Moment auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Lindenstraße und hebelten ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf. Im Inneren durchsuchten die Täter alle Räumlichkeiten und entwendeten schließlich Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Danach entkamen die Einbrecher unerkannt mit ihrer Beute. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 entgegen.

3. In Sportgeschäft eingestiegen,

Oestrich-Winkel, Mühlstraße, bis Samstag, 25.11.2023, 23:30 Uhr

(wie) Am Samstagabend ist in Oestrich in ein Sportgeschäft eingebrochen worden. Bisher Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Verkaufsräumen in der Mühlstraße. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher anschließend einen Laptop, eine Kamera und diverse Verkaufsartikel im Wert von circa 10.000 EUR. Zudem hinterließen sie einen Schaden in Höhe von circa 2.500 EUR am Gebäude. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06722/9112-0 um Hinweise.

4. Heckscheibe eigeschlagen,

Niedernhausen-Oberseelbach, Lochmühle, Samstag, 25.11.2023, 11:25 Uhr bis 13:15 Uhr

(wie) In Oberseelbach ist am Samstag die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen worden. Eine 59-Jährige hatte einen schwarzen Fiat Doblo auf einem Parkplatz eines Sportparks an der Straße "Lochmühle" abgestellt. Als sie gegen 13:15 Uhr zu diesem zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter die Heckscheibe des Pkw zerstört hatte. Der Sachschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt. Unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 bitten die Ermittler um Hinweise.

5. Zeugenaufruf nach Gefährdung im Straßenverkehr, B42, Gemarkung Eltville, Freitag 24.11.2023, 19:50 Uhr

(da)Am Freitag gelang es der Polizei in Eltville, einen betrunkenen Autofahrer an der Weiterfahrt zu hindern. Gegen 19:50 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen dem polizeilichen Notruf einen grünen Jaguar F-Pace, der mit erheblichen Fahrauffälligkeiten auf der B42 in Höhe Rüdesheim fuhr. Hierbei sei es auch bereits fast zu einem Verkehrsunfall mit einem weiteren Fahrzeug gekommen. Eine Streife der Polizeistation Eltville konnte das Fahrzeug samt Fahrer zeitnah antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Ein freiwillig angebotener Atemalkoholtest führte hierbei den Grund für die Fahrauffälligkeiten zu Tage. Ein Wert von über 1,8 Promille sorgte dafür, dass dem Mann die Weiterfahrt untersagt wurde und er die Beamten zur Polizeistation begleiten musste. Hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei sucht nun nach dem oben genannten Fahrzeug samt Fahrerin bzw. Fahrer, welches fast mit dem Jaguar zusammengestoßen war. An der Autobahnausfahrt Schierstein sei der oben genannte nunmehr Beschuldigte auf die Grorother Straße in Richtung Söhnleinstraße eingefahren. Gleichzeitig sei ein bisher unbekanntes Fahrzeug von Frauenstein in Richtung Söhnleinstraße unterwegs gewesen. Der Jaguar habe hier dem unbekannten Fahrzeug die Vorfahrt genommen. Ein Unfall sei nur um Haaresbreite verhindert worden. Die Polizei bittet nun die unbekannte Fahrerin bzw. den Fahrer, sich bei der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 zu melden und als Zeugin bzw. Zeuge zur Verfügung zu stellen.

6. Busfahrer kehrt zu Unfallstelle zurück, Taunusstein, Neuhof, Limburger Straße, Sonntag, 26.11.2023, 00:37 Uhr

(jn)Ein Busfahrer, der sich nach einem schadensträchtigen Unfall in der Nacht zum Sonntag zunächst von der Unfallstelle im Taunussteiner Ortsteil Neuhof entfernt hatte, ist kurz darauf zurückgekehrt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Derzeitigen Erkenntnissen nach befuhr der 62-jährige Fahrer eines Busses um 00:37 Uhr den Kreisel im Bereich Bundesstraße 275 / Aarstraße und verließ diesen in die Limburger Straße. Dabei kam er auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er eine Straßenlaterne touchierte und gegen zwei geparkte Pkw sowie einen Poller stieß. Gleichwohl ein erheblicher Schaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro entstanden war, setzte er seine Fahrt zunächst fort und kehrte erst wenige Minuten später zur Unfallstelle zurück. Gegen den 62-Jährigen wird nun aufgrund einer Verkehrsunfallflucht ermittelt.

