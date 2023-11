PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Widerstand geleistet und Beamte beleidigt +++ Weihnachtsmarktbesuch endet in Gewahrsamszelle +++ Missglückter Einparkversuch mit 3 Promille +++ Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Widerstand geleistet und Beamte beleidigt, Idstein, Alte Poststraße, Donnerstag, 23.11.2023, 11:35 Uhr

(he)Am gestrigen Donnerstag kam es in Idstein durch einen 52-Jährigen zu Widerstandshandlungen gegenüber einer Polizeistreife. Diese wurde im weiteren Verlauf des Einsatzes auch getreten und beleidigt. Gegen 11:35 Uhr sollte durch eine Gerichtsvollzieherin bei einem Idsteiner eine Zwangsvollstreckung durchgeführt werden. Vor Ort zeigte sich der Mann trotz mehrfacher Erläuterung der Polizei und auch der Gerichtsvollzieherin mit den durchzuführenden Maßnahmen nicht einverstanden und versuchte die Beteiligten an dem Betreten seines Hauses zu hindern. Weiterhin kam es zu einem Angriff auf einen Polizeibeamten. Nun sollten dem 52-Jährigen die Handfesseln angelegt werden. Da er sich hiergegen wehrte, und weiterhin handgreiflich war, musste der Idsteiner zu Boden gebracht und anschließend gefesselt werden. Im weiteren Verlauf sprach er noch gegenüber der Polizei Beleidigungen aus. Nun wurden die Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt und der Mann anschließend auf die Polizeistation Idstein gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Idsteiner wieder entlassen. Während des Einsatzes wurden ein Polizeibeamter sowie der 52-Jährige leicht verletzt.

2. Weihnachtsmarktbesuch endet in Gewahrsamszelle, Rüdesheim, Donnerstag, 23.11.2023, 16:30 Uhr

(da)Der Besuch des Rüdesheimer Weihnachtsmarktes endete für einen 60-Jährigen am Donnerstagnachmittag in der Gewahrsamszelle. Der Mann war bereits am Vortag durch sein Verhalten auf dem Weihnachtsmarkt aufgefallen. Am Donnerstagnachmittag störte er nun zum zweiten Mal wiederholt Standbetreiber und Besucher, weshalb die Polizei gerufen wurde. Ein konstruktives Gespräch sowie ein freiwilliges Verlassen des Festgeländes lehnte der Mann kategorisch ab. Auch einem anschließenden Platzverweis kam er nicht nach, weshalb der Unbelehrbare zur Polizeistation Rüdesheim gebracht werden musste. Eine Richterin ordnete daraufhin seine Ingewahrsamnahme an.

3. Missglückter Einparkversuch mit 3 Promille, Idstein, Magdeburgstraße Donnerstag, 23.11.2023, 15:00 Uhr

(da)Am Donnerstagnachmittag stellte ein 42-Jähriger fest, dass das Einparken unter Alkoholeinfluss doch erheblich schwieriger ist als im nüchternen Zustand und zudem verboten! Gegen 15 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei in Idstein und teilten mit, dass ein Mann soeben beim Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigt habe. Als eine Streife am Unfallort eintraf, stellten die Beamten fest, dass der Fahrer mit deutlichen Ausfallerscheinungen auf dem Fahrersitz seines nun beschädigten Autos saß. Ein ebenfalls hinzugerufener Rettungswagen konnte bei dem Mann zwar keine sichtbaren Verletzungen feststellen, ein Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von über 3 Promille. Deshalb wurde der 42-Jährige zur Polizeistation Idstein gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Sachschaden des missglückten Einparkversuchs wird derzeit auf über 10.000 Euro geschätzt.

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag:

B 54, Gemarkung Bad Schwalbach A3 Richtung Frankfurt, zw. Bad Camberg u. Idstein

Mittwoch:

Bad Schwalbach, Emser Straße A3 Richtung Frankfurt, Höhe Parkplatz Theißtal

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

