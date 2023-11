PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Dieb hebt im Anschluss Geld ab +++ Mehrere Scheiben von Kirche beschädigt +++ Fahrzeug überschlägt sich - Fahrerin verletzt

1. Dieb hebt im Anschluss Geld ab,

Niedernhausen-Königshofen, Am Sägewerk, Montag, 20.11.2023, 10:15 Uhr bis 10:45 Uhr

(fh)Am Montagmorgen hat ein Dieb eine Seniorin vor einem Königshofener Supermarkt bestohlen und anschließend Geld von ihrem Konto abgehoben. Im Zeitraum von 10:15 Uhr bis 10:45 Uhr hatte eine 74-jährige Frau aus Niederhausen den Einkaufsmarkt in der Straße "Am Sägewerk" aufgesucht. Im Anschluss an den Einkauf brachte sie die erworbenen Lebensmittel zu ihrem Fahrzeug und verstaute sowohl diese, als auch ihre Handtasche samt Geldbörse im Kofferraum. Den kurzen Augenblick danach, als sie den Einkaufswagen zurückbrachte, machte sich ein bislang unbekannter Dieb zu Nutze und öffnete den zu diesem Zeitpunkt nicht verschlossenen Kofferraum, um die Handtasche samt Inhalt zu entwenden. Als der Geschädigten der Diebstahl anschließend auffiel und sie ihre Hausbank aufsuchte, um ihre Bankkarte sperren zu lassen, wurde ihr mitgeteilt, dass der Dieb bereits Geld abgehoben hatte. Am Bahnhof in Niedernhausen wurden zu einem späteren Zeitpunkt in einer Mülltonne das Portemonnaie, das Handy und weitere Dokumente der Dame aufgefunden. Letztlich entwendete der Dieb das Bargeld aus der Geldbörse, die Handtasche sowie das abgehobene Geld vom Konto.

Zeuginnen und Zeugen, die den Diebstahl auf dem Parkplatz oder aber das Entsorgen der Gegenstände am Bahnhof beobachtet haben, oder sonstige Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

2. Mehrere Scheiben von Kirche beschädigt, Schlangenbad, Rheingauer Straße, Samstag, 18.11.2023, 10:30 Uhr bis Sonntag, 19.11.2023, 09:00 Uhr

(fh)Zwischen Samstag und Sonntag hat eine unbekannte Person mehrere Scheiben einer Schlangenbader Kirche beschädigt und so einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro verursacht. Am Sonntagmorgen wurden an der evangelischen Christuskirche in der Rheingauer Straße mehrere kleine Löcher in mindestens vier Fensterscheiben festgestellt. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.

Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Fahrzeug überschlägt sich - Fahrerin verletzt, Bundesstraß 275, Idstein / Waldems-Esch, Montag, 20.11.2023, 13:00 Uhr

(fh)Am Montagmittag ist eine Autofahrerin beim Befahren der Bundesstraße 275 zwischen Idstein und Esch von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 57 Jahre alte Frau aus Weilrod mit ihrem Renault Traffic die Bundesstraße nach Esch. In einer S-Kurve verlor die Frau wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Dort kam der Renault auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Fahrerin musste durch die verständigte Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße musste für die Dauer der erforderlichen Maßnahmen knapp zwei Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

