PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher sucht Altenwohnheim auf +++ Diebe haben es auf Kupferkabel abgesehen +++ Lkw stößt gegen Haus - Verursacher flüchtet +++ Ersthelfer nach schwerem Unfall mit Fußgängerin gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher sucht Altenwohnheim auf,

Bad Schwalbach, Reitallee, Mittwoch, 22.11.2023, 18:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend hat ein Einbrecher ein Bad Schwalbacher Altenwohnheim aufgesucht und dort mehrere Zimmer von Bewohnerinnen und Bewohnern betreten. Wie Überwachungsaufzeichnungen am Tatort belegen, betrat der Täter gegen 18:00 Uhr die Einrichtung in der Reitallee und suchte dort mehrere Zimmer auf. In mindestens einem der Zimmer hebelte er einen Schrank auf, entnahm hieraus Bargeld und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Bei dem Täter handelt es sich um einen hellhäutigen, etwa 30-45 Jahre alten und circa 175 cm großen Mann mit normaler Statur. Er hat kurze schwarze Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose.

Die Polizei in Bad Schwalbach erbittet Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Diebe haben es auf Kupferkabel abgesehen, Taunusstein-Wingsbach, Scheidertalstraße, Montag, 20.11.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 21.11.2023, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag ließen Diebe im Taunussteiner Ortsteil Wingsbach mehrere Hundert Meter Kupferkabel von einer Baustelle mitgehen. Im Schutze der Dunkelheit näherten sich die Unbekannten dem Baustellengelände in der Scheidertalstraße in Höhe der dortigen Bushaltestelle "Ortsmitte" und entwendeten von einer Kabeltrommel fast 200 Meter Kupferkabel. Der Wert beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Aufgrund der Beschaffenheit des Diebesguts, müssen die Täter ein entsprechendes Transportfahrzeug genutzt haben.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen in Wingsbach gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Ersthelfer nach schwerem Unfall mit Fußgängerin gesucht, Idstein, Schulze-Delitzsch-Straße, Montag, 06.11.2023, 14:40 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fußgängerin, der sich bereits am Montag, dem 06.11.2023 in Idstein zugetragen hat, nach Zeugen beziehungsweise den beteiligten Ersthelfern. Am besagten Tag parkte eine Autofahrerin gegen 14:40 Uhr rückwärts mit ihrem Skoda Octavia in eine Parklücke in der Schulze-Delitzsch-Straße in Höhe eines Mobiltelefongeschäfts ein. Dabei übersah sie, ersten Ermittlungen zufolge, eine 55-jährige, in Australien wohnhafte Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Diese stürzte und verletzte sich schwer. Die beteiligte Autofahrerin brachte die Verletzte anschließend in ein Krankenhaus. Am Unfallort sollen sich zum Zeitpunkt der Kollision weitere Personen aufgehalten haben, welche den Unfallhergang beobachtet und Erste Hilfe geleistet hätten.

Die Polizeistation Idstein bitte nun diese Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

4. Lkw stößt gegen Haus - Verursacher flüchtet, Waldems-Esch, Frankfurter Straße / Schwalbacher Straße, Dienstag, 21.11.2023, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 22.11.2023, 18:30 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag und Mittwochabend ist ein Lkw an einer Kreuzung in Waldems-Esch gegen die Ecke eines Wohnhauses gestoßen und anschließend davongefahren. Am Mittwochabend stellte die Bewohnerin des Wohnhauses, welches sich an der Schwalbacher Straße / Ecke Frankfurter Straße befindet, die beschädigte Hausfassade fest und informierte die Polizei. Die Spurenlage vor Ort deutet auf einen Lkw als Verursacher hin. Laut der Geschädigten war das Haus am Abend zuvor noch unbeschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zum verursachenden Lkw unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell