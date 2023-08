Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Radmuttern gelockert

Radschrauben löste ein Unbekannter in den vergangenen Tagen an einem Auto in Bad Ditzenbach.

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge muss sich der Unbekannte am Samstag oder Sonntag an einem Seat zu schaffen gemacht haben. Das Auto parkte zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr in der Drackensteiner Straße. An einem Vorderrad hatte der Unbekannte wohl mehrere Radschrauben gelöst. Das stellte die Fahrerin später fest, als sich der Seat bei der Fahrt nicht mehr richtig lenken ließ. Bei der Nachschau erkannte die Fahrerin die fehlenden Radschrauben. Wie die Polizei berichtet, kam es zu keiner gefährlichen Situation oder einem Schaden an dem Auto. Der Polizeiposten Deggingen hat nun die Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei solchem Delikt um eine Straftat handelt. Wer Muttern an dem Rad eines Fahrzeugs löst wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zur Rechenschaft gezogen. Darüber hinaus appelliert die Polizei an Verkehrsteilnehmer: Für ihre Sicherheit sollten sie grundsätzlich vor jeder Fahrt einmal um ihr Fahrzeug herumgehen und dieses auf Beschädigungen und lockere Radmuttern untersuchen.

