Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Tötungsdelikt in Hilchenbach-Müsen - #polsiwi

Hilchenbach (OT Müsen) (ots)

- Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen, der Polizei Hagen und der Polizei Siegen -

Am Montag (07.08.2023) ist es in der Jakobstraße in Hilchenbach-Müsen zu einem Tötungsdelikt gekommen. Polizei und Rettungsdienst wurden gegen 17:35 Uhr alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein 71-jähriger Mann mit mehreren Messerstichen getötet worden. Im Zuge der Ermittlungen konnte im Nahbereich des Tatortes ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Er wurde der Polizeiwache in Siegen zugeführt.

Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums in Hagen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe zur Tat sind bislang unklar.

