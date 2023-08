POL-SI: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht mit Foto nach vermisstem 58-Jährigen - #polsiwi

Siegen (OT Eisern) (ots) - Bereits am 25. Juli 2023 berichtete die Polizei über einen Diebstahl von Kupferkabel auf einer Baustelle unterhalb der A45 in Siegen-Eisern. Damals lag der Beuteschaden bei rund 23.500 Euro. Nun ist bei der Polizei ein erneuter Diebstahl angezeigt worden. In der Nacht von Montag auf Dienstag (01.08.2023) wurden an der Tatörtlichkeit Kupferkabel im Wert von rund 20.000 Euro entwendet. ...

