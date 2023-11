PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrere Einbrüche und Einbruchversuche+++Motorrad gestohlen+++Sachbeschädigungen an Pkw+++Verkehrsunfallflucht in Taunusstein+++Diebesgut aufgefunden+++Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Bad Schwalbach (ots)

1.Einbruch in Einfamilienhaus,

Hünstetten-Wallbach, Am Eichert, Freitag, 24.11.2023, 11:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(si)Am Freitag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Hünstetten-Wallbach ein. Den Spuren am Tatort zufolge betraten die unbekannten Täter das Grundstück in der Straße "Am Eichert" zwischen 11:00 Uhr und 19:30 Uhr. Die Einbrecher schoben den Rollladen der Terrassentür hoch und hebelten diese auf. Anschließend betraten sie das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie verließen den Tatort im Anschluss ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2.Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Taunusstein-Niederlibbach, Kriemhildstraße, Freitag, 24.11.2023, 12:30 Uhr bis Samstag, 25.11.2023, 19:25 Uhr

(si)Zwischen Freitagmittag und Samstagabend versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Taunusstein-Niederlibbach einzubrechen. Die unbekannten Täter betraten zwischen 12:30 Uhr am Freitag und 19:25 Uhr am Samstag das Grundstück in der Kriemhildstraße. Hier beschädigten sie die Außenbeleuchtung des Hauses und hebelten anschließend ein Kellerfenster auf. Möglicherweise wurden die Einbrecher bei der Tatausführung gestört, da sie den Tatort verließen, ohne das Haus zu betreten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 Euro beziffert. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3.Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Eltville am Rhein, Hattenheim, Zeilstraße, Freitag, 24.11.2023, 15:00 Uhr bis 21:40 Uhr

(si)Am Freitag brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die unbekannten Täter brachen am Freitag zwischen 15:00 Uhr und 21:40 Uhr in Eltville am Rhein, im Ortsteil Hattenheim in eine Erdgeschosswohnung in der Zeilstraße ein. Den Spuren am Tatort zufolge schlugen sie die Scheibe eines Fensters zur Wohnung ein und öffneten dieses. Die Einbrecher betraten die Wohnung im Anschluss durch das geöffnete Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten aufgefundenes Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

4.Einbruch in Lagerhalle,

Walluf, Niederwalluf, Im Grohenstück, Samstag, 25.11.2023, 03:23 Uhr

(si)Ein unbekannter Täter brach am Samstagmorgen in die Lagerhalle einer Firma in Niederwalluf ein. Der Täter betrat gegen 03:23 Uhr das Gelände der Firma in Niederwalluf, in der Straße "Im Grohenstück". Er schlug zunächst eine Fensterscheibe ein und hebelte im Anschluss ein Fenster zu einem Abstellraum auf. Der Täter betrat diesen durch das geöffnete Fenster. Im Inneren des Gebäudes verschaffte sich der Einbrecher gewaltsamen Zutritt zu weiteren Räumlichkeiten. Nach kurzem Aufenthalt in der Lagerhalle der Firma verließ der Täter das Gebäude ohne Diebesgut. Der Einbrecher konnte bei Ausführung der Tat von der Überwachungskamera der Firma aufgenommen werden. Seine Bekleidung wird wie folgt beschrieben:

- Mütze - Dunkler Kapuzenpullover, darüber eine dunkle Jacke mit Kragen - Helle Cargohose - Helle Sneaker - Dunkle Handschuhe - Führte eine Taschenlampe mit sich.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

5.Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Hünstetten-Görsroth, Rothstraße, Samstag, 25.11.2023, 16:00 Uhr bis 20:05 Uhr

(si)Am Samstagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hünstetten-Görsroth ein. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 16:00 Uhr und 20:05 Uhr die Terrassentür des Hauses in der Rothstraße auf. Anschließend betraten und durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten. Hierbei entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

6.Motorrad in Hünstetten gestohlen,

Hünstetten-Oberlibbach, Römerstraße, Samstag, 25.11.2023, 01:00 Uhr bis 10:00 Uhr

(si)Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen in Hünstetten- Oberlibbach ein Motorrad gestohlen. Das schwarz/graue Motorrad der Marke Kawasaki war zwischen 01:00 Uhr und 10:00 Uhr ordnungsgemäß unter einem Carport in der Römerstraße geparkt. Von dort wurde es durch unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise gestohlen. Hinweise zu dem Motorraddiebstahl nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

7.Sachbeschädigung an Opel in Taunusstein, Taunusstein-Hahn, Forsthausstraße, Freitag, 24.11.2023, 21:15 Uhr bis Samstag, 25.11.2023, 11:30 Uhr

(si)Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Opel in Taunusstein-Hahn zerkratzt. Der weinrote Opel Adam war in der Zeit von Freitag, 21:15 Uhr bis Samstag, 11:30 Uhr in der Forsthausstraße ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen geparkt. Hier haben unbekannte Täter den Pkw auf Fahrer- und Beifahrerseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

8.Sachbeschädigung an Fiat in Niedernhausen, Niedernhausen-Oberseelbach, Lochmühle, Samstag, 25.11.2023, 11:25 Uhr bis 13:15 Uhr

(si)Unbekannte Täter haben am Samstagmittag die Heckscheibe eines geparkten Fiat in Niedernhausen-Oberseelbach zerstört. Der schwarze Fiat Dublo war in der Zeit zwischen 11:25 Uhr und 13:15 Uhr auf einem Parkplatz eines Sportparks, nahe der Straße Lochmühle ordnungsgemäß geparkt. Hier schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe des Fiat ein. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

9.Verkehrsunfallflucht in Taunusstein - Zeugen gesucht, Taunusstein-Hahn, Kleiststr., Freitag, 24.11.2023, 10:00 Uhr bis 11:45 Uhr

(si)Am Freitagmorgen wurde in Taunusstein-Hahn ein geparkter Pkw bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Tatort. Zwischen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des REWE-Centers in der Kleiststraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzes BMW-Cabrio beschädigt wurde. Der BMW stand ordnungsgemäß geparkt auf einem Längsparkplatz, im Bereich der Parkplätze hinter dem Einkaufsmarkt. Hier touchierte ein anderes Fahrzeug den BMW vorne rechts, beim Vorbeifahren. Aufgrund der vorgefundenen Fremdfarbe am BMW wird von einem blauen Unfallfahrzeug ausgegangen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

10.Diebesgut bei Verkehrskontrolle in Eltville aufgefunden, Eltville, Martinsthaler Straße, Samstag, 25.11.2023, 23:30 Uhr

(si)Bei einer Verkehrskontrolle in Eltville wurde ein entwendeter E-Scooter aufgefunden. Gegen 23:30 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation Eltville in der Martinsthaler Straße ein junger Mann auf einem E-Scooter auf. Dieser war auf dem Roller unterwegs, ohne dass ein erforderliches Versicherungskennzeichen am Roller angebracht war. Bei einer durchgeführten Kontrolle des 17-jährigen und des Rollers stellte sich heraus, dass der Roller nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Der E-Scooter wurde durch die Polizei sichergestellt. Gegen den 17-jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

11.Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind, Aarbergen-Michelbach, Hauptstraße, Samstag, 25.11.2023, 14:57 Uhr

(si)Am Samstagnachmittag verletzte sich in Aarbergen-Michelbach ein Kind bei einem Verkehrsunfall leicht. Der 9-jährige Junge aus Aarbergen befuhr gegen 14:57 Uhr mit seinem Tretroller die Heerstraße, in Fahrtrichtung Hauptstraße. An der Kreuzung zur Hauptstraße konnte der Junge nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen eine Hauswand. Hierbei verletzte sich der Junge leicht. Er wurde zur ärztlichen Versorgung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

