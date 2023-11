PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Polizeibeamte bei schwerwiegenden Verkehrsunfall verletzt+++

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein, B54, 26.11.2023, 00:05 Uhr

(ck) In der Nacht zum Sonntag ereignete sich auf der B54 bei Taunusstein ein schwerwiegender Verkehrsunfall bei dem mehrere Beteiligte verletzt wurden, unter ihnen zwei Polizeibeamte. Eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach nahm zunächst auf der Bundesstraße 54 in Höhe der Eisernen Hand in 65232 Taunusstein einen Verkehrsunfall auf. Auf Grund der im gesamten Rheingau-Taunus-Kreis herrschenden Straßenglätte kam es hier zu einem Zusammenstoß von zwei PKW. Während der Unfallaufnahme näherte sich dem Streifenwagen, welcher mit eingeschaltetem Blaulicht die Unfallstelle absicherte, eine 36-Jährige Taunussteinerin mit ihrem PKW VW aus Fahrtrichtung Wiesbaden und ein 27-Jähriger mit seinem PKW Mercedes. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte der Mercedes mit dem vorrausfahrenden PKW VW und stieß im Anschluss mit dem abgestellten Streifenwagen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Streifenwagen gegen die Leitplanke gedrückt. Die im Streifenwagen befindlichen Kollegen der Polizeistation Bad Schwalbach wurden hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Fahrerin des VW kam zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Alle beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B54 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es entstand ersten Schätzungen nach ein Sachschaden von ca. 80.000 EUR.

