POL-OL: ++Westerstede : Diebstahl eines hochwertigen Motorrades++

Oldenburg (ots) - Am Mittwochabend wurden der Polizei mehrere Autoaufbrüche angezeigt, in allen Fällen wurde durch den Täter eine Scheibe eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Zweimal schlugen die Täter in der Zeit von 18:30 bis 20:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am Heidbrook zu. Aus einem Audi wurde eine Geldbörse gestohlen, bei einem VW blieb es bei einem Versuch. Am Johann-Justus-Weg wurde ...

