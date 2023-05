POL-COE: Coesfeld, Südring/ Einbruch in Cafeteria

Coesfeld (ots) - Am 14.05.2023, gegen 00.40 Uhr, ging bei der Polizei in Coesfeld ein Einbruchsalarm an einem Autohaus auf der Coesfelder Straße in Holtwick ein. Die eintreffenden Beamten konnten keine Person vor Ort mehr antreffen. Sie stellten jedoch Hebelspuren an der Eingangstür des Autohauses fest. Ins Innere des Gebäudes gelangten die Täter jedoch ...

mehr