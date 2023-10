POL-OL: +++ Polizeibeamtin nach Angriff verletzt +++

Oldenburg (ots) - Insgesamt sechs Autoaufbrüche haben die Polizei seit Montag beschäftigt, in allen Fällen brachen die Täter in die Fahrzeuge ein und konnten unerkannt entkommen. Fünf Autoaufbrüche nahm die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag auf. Einen Audi suchten die Täter auf einem Parkplatz in der Straße An der Großen Wisch auf und schlugen hier eine Seitenscheibe ein. Aus dem Auto stahlen diese anschließend Bargeld und persönliche Habseligkeiten. ...

