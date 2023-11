PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Einbruch in Weihnachtsmarktstand+++Notrufmissbrauch+++Bei Unfall auf A 3 verletzt+++Zeugenaufruf nach Unfallflucht+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Weihnachtsmarktstand,

Rüdesheim, Oberstraße, Sonntag, 26.11.2023, 21:30 Uhr bis Montag, 27.11.2023, 07:45 Uhr

(da) In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter in einen Verkaufsstand auf dem Rüdesheimer Weihnachtsmarkt eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Innere des Standes in der Oberstraße ein und verursachten dadurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Im Inneren angelangt, nahmen die Täter das Bargeld aus der Tageskasse an sich und flüchteten mit dieser Beute unerkannt. Da zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Notrufmissbrauch,

Westhessen, Montag, 27.11.2023 bis Dienstag, 28.11.2023

(wie) In Westhessen haben während des Wintereinbruchs von Montag auf Dienstag unzählige Menschen den Notruf mit unsinnigen Anrufen blockiert und so die Leitungen für echte, wichtige Notrufe belegt. Die Notrufzentrale des Polizeipräsidiums Westhessen allein im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 23.30 Uhr über 1.000 Anrufe. Leider hatte ein Großteil der Anrufe folgenden bzw. ähnlichen Inhalt: Warum ist die Straße gesperrt? Können Sie mich nicht nach Hause bringen? Warum haben Sie die Straße nicht vorher gestreut? Der Notruf von Polizei und Rettungskräften ist kein Informationsportal, ein kostenloser Taxidienst schon gar nicht! Solche Anrufe binden Kräfte, die sich dann im schlimmsten Fall nicht um ernste Notfälle kümmern können. Nutzen Sie die App HessenWarn oder die Rundfunkwarnmeldungen, um möglichst aktuell über Straßensperrungen und Witterungsverhältnisse informiert zu sein. Besonders arg trieb es ein Mann aus Hünfelden, der zwischen 21:55 Uhr und 22:20 Uhr immer wieder von seinem Mobiltelefon aus anrief und die Polizeibeamten sogar bedrohte und beleidigte. Da es keinen Grund für den Notruf des Mannes gab, versuchten die Beamten durchgehend die Gespräche zu beenden, um die Leitungen wieder frei zu bekommen. Dies spornte den Uneinsichtigen nur an, immer wieder anzurufen und dann seinem Unmut mit Bedrohungen und Beleidigungen Luft zu machen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen eingeleitet.

3. Bei Unfall auf A 3 verletzt,

Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Montag, 27.11.2023, 07:50 Uhr

(wie) Am Montagmorgen ist auf der Autobahn bei Niedernhausen bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ein Mensch verletzt worden. Eine 31-Jährige befuhr mit einem Ford die A 3 in Richtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Niedernhausen und der Tank- und Rastanlage Medenbach stockte der Verkehr, was die Fahrerin offenbar zu spät bemerkte und gegen das Heck eines Mercedes prallte, der von einer 24-Jährigen gefahren wurde. Auch ein nachfolgender 30-Jähriger in einem VW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen das Heck des Ford. Bei dem Unfall wurde ein Mitfahrer in dem VW leicht verletzt, er konnte nach Behandlung der Rettungssanitäter beim Fahrzeug bleiben. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 6.000 EUR.

4. Zeugenaufruf nach Unfallflucht,

Bad Schwalbach, Am Kurpark, Donnerstag, 23.11.2023, 18:50 Uhr

(da) Am Donnerstag, den 23.11.2023 ereignete sich in Bad Schwalbach eine Verkehrsunfallflucht. Eine 51-jährige Frau hatte ihren Pkw, einen schwarzen Dacia Sandero, gegen 18:50 Uhr auf dem Parkplatz "Stahlbadehaus" in der Straße "Am Kurpark" abgestellt. Noch während sie in ihrem Auto saß, fuhr ihr ein anderer Pkw gegen ihre hintere Stoßstange. Als sie ausstieg, um den Unfallverursacher zur Rede zu stellen, flüchtete dieser sofort mit seinem Fahrzeug. Bei diesem Fahrzeug soll es sich um einen blau/grauen Seat mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben. Als Teilkennzeichen ist nur der Anfang "OH" bekannt. Angaben zum Fahrer liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell