POL-RTK: Schusswaffengebrauch in Bad Schwalbach

Bad Schwalbach (ots)

Schusswaffengebrauch in Bad Schwalbach,

Bad Schwalbach, Adolfsecker Weg, Freitag, 01.12.2023, 17:30 Uhr

(da)Am Freitagabend kam es in Bad Schwalbach zu einem Schusswaffengebrauch. Einsatzkräfte der Polizei wurden nach einem Notruf wegen häuslicher Gewalt gegen 17:30 Uhr in den Adolfsecker Weg gerufen. Nach ersten Ermittlungen kam es beim Eintreffen der Beamten zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gegen einen 37-jährigen Mann. Die genauen Umstände bedürfen zum jetzigen Zeitpunkt noch weiterer Ermittlungen. Der 37-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können aufgrund des laufenden Verfahrens keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden. Das Hessische Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

