Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Schleusung auf der B95 aufgedeckt und erneut unerlaubt Eingereiste nach Bürgerhinweis in Chemnitz festgestellt

Annaberg/Chemnitz (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 15.07.2023 gegen 03:10 Uhr auf der B95 Ortsausgang Annaberg-Buchholz einen PKW Skoda Octavia mit tschechischer Zulassung. Neben dem 29jährigen usbekischen Fahrer befanden sich im Fahrzeug vier syrische Staatsangehörige im Alter von 19, 20, 21 und 23 Jahren. Bei der Nachschau im Fahrzeug stellten die Beamten zwei weitere syrische Staatsangehörige im Alter von 18 Jahren im Kofferraum fest. Die syrischen Staatsangehörigen konnten keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente vorweisen.

Aufgrund des Verdachts der Einschleusung von Ausländern sowie der unerlaubten Einreise wurden alle Personen zur weiteren strafprozessualen Bearbeitung zum Bundespolizeirevier Schmalzgrube verbracht.

Im Rahmen der polizeilichen Vernehmung äußerten drei der sechs Män-ner ein Asylgesuch und wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung weite-regeleitet.

Der 29-jährige Schleuser, sowie die drei weiteren syrischen Staatsangehörigen wurden am 16.07.2023 in die Tschechische Republik zurückgeschoben. Der PKW des Schleusers wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Chemnitz.

Heute Morgen gegen 07:45 Uhr erreichte die Bundespolizei Chemnitz erneut ein Bürgerhinweis. Ein Zeuge habe beobachtet, wie mehrere Personen am Bernsdorfer Hang in Chemnitz aus einem weißen Transporter gestiegen seien. Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei begaben sich vor Ort. Dort und in unmittelbarer Nähe konnten die Beamten sieben Personen feststellen. Die sieben syrischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 16 und 30 Jahren konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen. Aufgrund des Verdachts der unerlaubten Einreise wurden alle Personen zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zum Bundespolizeirevier Schmalzgrube verbracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Transporter blieb bislang erfolglos.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell