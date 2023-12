PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vor der Wohnungstür von Trickdieb bestohlen +++ Hochwertiges Mountainbike aus Keller gestohlen +++ Unfallverursachende Person flüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. Vor der Wohnungstür von Trickdieb bestohlen, Idstein, Am Bahnhof, Freitag, 01.12.2023, 11:35 Uhr

(fh)Am Freitagmittag ist eine Idsteiner Seniorin vor ihrer Wohnungstür abgefangen, mit einer List abgelenkt und bestohlen worden. Gegen 11:35 Uhr kehrte die 83-Jährige nach der Erledigung ihrer Einkäufe zu ihrem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Bahnhof" zurück. Im Hausflur unmittelbar vor ihrer Wohnungstür wurde sie dann von einem Fremden angesprochen und um das Wechseln von Bargeld gebeten. Die hilfsbereite Seniorin kam dem Wunsch nach und zückte sogleich ihr Portemonnaie. Während des Wechselvorgangs gelang es dem Mann jedoch, die Idsteinerin abzulenken und unbemerkt mehrere Geldscheine aus ihrer Geldbörse zu ziehen. Mit der Beute suchte der Täter anschließend das Weite. Er soll etwa 40 Jahre alt und circa 180 cm groß gewesen sein. Er hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild, kurze Haare und sprach Deutsch mit Akzent. Er trug graue Kleidung samt hellgrauer Schiebermütze und einem beigegrauen Schal.

Hinweise zum Täter werden von der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

2. Hochwertiges Mountainbike aus Keller gestohlen, Idstein, Saarbrücker Platz, Festgestellt: Freitag, 01.12.2023, 19:00 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen sind Unbekannte in den Keller eines Idsteiner Mehrfamilienhauses eingedrungen und haben dabei ein hochwertiges Fahrrad mitgehen lassen. Am Freitagabend stellte ein Bewohner des Hauses am Saarbrücker Platz fest, dass ein Dieb unbemerkt die Tür zu seinem Kellerabteil aufgebrochen und anschließend daraus ein graues Mountainbike der Marke "YT Industries" im Wert von etwa 3.500 Euro entwendet hatte. Wie der Dieb oder die Diebin in das Haus gelangte, ist derzeit unklar.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Unfallverursachende Person flüchtet,

Taunusstein-Hahn, Mühlfeldstraße, Mittwoch, 29.11.2023, 15:10 Uhr bis Donnerstag, 30.11.2023, 13:30 Uhr

(fh)Zwischen Mittwoch und Donnerstag ereignete sich in Taunusstein-Hahn eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen und Zeugen sucht. Im besagten Zeitraum parkte eine Dame aus Orlen ihren weißen VW Golf in der Mühlfeldstraße in Höhe der Hausnummer 22. Den Spuren am Unfallort zufolge stieß das fremde Fahrzeug wohl beim Einparken gegen das Heck des Golfs, beschädigte diesen und fuhr anschließend davon. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

