POL-UN: Unna - Verkehrsunfallflucht, Zeugen und Unfallbeteiligte gesucht

Unna (ots)

Am 18.03.24 gegen 12:00 Uhr ereignete sich auf einem Kundenparkplatz am Kastanienhof in Unna (Lebensmittelgeschäft) eine Verkehrsunfallflucht.

Beim Ausparken kollidierten zwei PKW im mittleren Gang der Parkboxen, wodurch Sachschaden entstand.

Ein älterer Mann, der am Unfall beteiligt war, setzte seine Fahrt ohne Reaktion fort und verließ die Unfallstelle. Informationen über den Fahrzeugtyp liegen nicht vor.

Zeugen oder Unfallbeteiligte werden gebeten, sich an die Polizei in Unna zu wenden unter der Telefonnummer 02303 921 3120 oder 921 0 oder per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

