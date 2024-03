Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl von Kraftfahrzeugen

Bergkamen (ots)

Am 17.12.2023 in der Tatzeit von 02:00 bis 10:00 Uhr entwendeten unbekannte Tatverdächtige eine geparkte offenbar zuvor verschlossene Zugmaschine der Marke DAF in Bergkamen. Ein Tatverdächtiger wurde kurz nach der Tat offenbar durch eine Geschwindigkeitsüberwachung des Kreis Paderborn in Delbrück auf der B64 in Fahrtrichtung Paderborn bei der Flucht fotografiert. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303/921-0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de . Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern: https://polizei.nrw/fahndung/130305

