Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Erfolgreiche Wiegeaktion für Camping-Begeisterte trotzt dem Regen in Unna.

Kreis Unna (ots)

Trotz des nassen Wetters war unsere kostenlose Wiegeaktion für Camper ein voller Erfolg! Eine Menge Leute haben ihre Wohnwagen und Wohnmobile zum Parkplatz der ehemaligen Eissporthalle am Ligusterweg 5 gebracht. Unsere Experten waren vor Ort, um die Fahrzeuge zu wiegen und hilfreiche Tipps zu geben. Insgesamt wurden über 70 Wohnmobile und Gespanne gemessen. Das Ziel der Aktion war es, sicher in den Urlaub zu starten und mögliche Probleme im Voraus zu vermeiden. Denn oft haben Wohnwagen zwar viel Stauraum, aber das Gewichtslimit kann knapp sein. Auch bei Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen, für die ein normaler Führerschein der Klasse B ausreicht, ist das Gewicht entscheidend. Wenn das Fahrzeug oder das Gespann schwerer ist, ist eine Erweiterung des Führerscheins auf B96 oder sogar BE erforderlich. Wir freuen uns über das positive Feedback der Teilnehmer und sind stolz darauf, unseren Camping-Freunden zu helfen, sicher zu reisen. Ein großes Dankeschön an alle, die dabei waren!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell