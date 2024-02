POL-PDLD: Hatzenbühl - Bienenstock zerstört

Wörth am Rhein (ots) - Ein Zeuge meldete am 28.02.24 gegen 16.30h einen Mann mit entblößtem Genital in Wörth in der Tiefgarage bei der Mozartstraße. Aufgrund der guten Informationen des Zeugen konnte die herbeieilende Polizeistreife den Mann kurze Zeit später an einer Parkbank feststellen. Ihm wurde eindringlich erklärt, solche Handlungen in Zukunft zu unterlassen. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren gegen ihn ...

