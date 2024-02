POL-PDLD: Kandel - Einbruch in Schnellimbiss

Hochstadt (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag einen auf einer Baustelle in der Hauptstraße in Hochstadt abgestellten Container auf und entwendeten neben einer Schubkarre zwei Verdichtungsmaschinen. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 4000.- Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch ...

mehr