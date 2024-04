Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall von jungem Kradfahrer auf der K 76 in Kalbach

Fulda (ots)

Kalbach. Am Sonntag (14.04.) befuhr ein 16-jähriger Kradfahrer aus Fulda gegen 15.20 Uhr mit seiner Kawasaki Ninja 125 die K 76 von Eichenried kommend in Richtung Kiliansberg. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über den Grünstreifen auf die angrenzende Wiese. Hierbei wurde der 16-Jährige vom Krad geschleudert und kam auf der Bankette am Fahrbahnrand zum Liegen. Das Motorrad kam aufrecht an einem Baum zum Stillstand. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

