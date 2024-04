POL-HAM: Einbrecher bestehlen zwei auf einen Streich

Hamm-Heessen (ots) - Ein Unbekannter hat sich am Montag, 8. April, als Mitarbeiter einer Metallbaufirma aus Hamm ausgegeben und sich so Zugang zu dem Wohnhaus eines Ehepaares im Sommerkamp verschafft. Er klingelte gegen 9.50 Uhr an der Haustür eines 86-Jährigen und seiner 84-jährigen Frau und stellte sich als Mitarbeiter einer Firma aus Hamm vor. Der Mann gab an, dass er die Türen des Wohnhauses kontrollieren wolle und betrat ohne eine Antwort abzuwarten das Wohnhaus. ...

