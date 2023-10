Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum vom Samstag (30.09.2023), 17.00 Uhr bis Sonntag (01.10.2023), 09.30 Uhr, ereignete sich in der Seidererstraße ein Verkehrsunfall. Der Fahrer ist flüchtig.

Ein Anwohner stellte seinen schwarzen Kastenwagen in der Seidererstraße ab. Als er wieder zu seinem Pkw kam, stellte er einen frischen Unfallschaden am Heck seines Pkw fest. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.

