POL Schwaben Nord: Sicherheitswacht greift Vermissten auf

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (30.09.23), gegen 06:30 Uhr, gab es eine Mitteilung über eine Schlägerei mehrerer Personen auf dem Gelände einer Tankstelle An der Blauen Kappe. Bei Eintreffen der Polizei gaben die Personen an, dass es keine Schlägerei gegeben habe und es konnten keinerlei Verletzungen festgestellt werden. Etwa eine Stunde später kam es ...

mehr