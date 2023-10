POL Schwaben Nord: Einbruch

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (30.09.2023), gegen 10.30 Uhr, wurde ein Bewohner eines Seniorenwohnheimes in der Matthias-Claudius-Straße als vermisst gemeldet. An der sofort eingeleiteten Fahndung beteiligten sich neben Einsatzkräften der Polizei auch Angehörige der Bayerischen Sicherheitswacht, die zu dieser Zeit ebenfalls unterwegs waren. Der ...

mehr