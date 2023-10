POL Schwaben Nord: 2204 - Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Inningen - Im Zeitraum vom Sonntag (01.10.2023), 13.00 bis 17.00 Uhr, drang ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Bergheimer Straße ein und durchsuchte mehrere Zimmer. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizei Augsburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

