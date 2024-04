Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorsicht vor Trickdieben

Hamm-Heessen (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Montag, 8. April, als Mitarbeiter einer Metallbaufirma aus Hamm ausgegeben und sich so Zugang zu dem Wohnhaus eines Ehepaares im Sommerkamp verschafft.

Er klingelte gegen 9.50 Uhr an der Haustür eines 86-Jährigen und seiner 84-jährigen Frau und stellte sich als Mitarbeiter einer Firma aus Hamm vor. Der Mann gab an, dass er die Türen des Wohnhauses kontrollieren wolle und betrat ohne eine Antwort abzuwarten das Wohnhaus. Dort begab er sich in mehrere Räumlichkeiten, ehe er schnell wieder verschwand. Der 86-jährige Hauseigentümer stellte anschließend mehrere geöffnete Schränke und Schubladen fest. Nach Angaben des Ehepaares habe der unbekannte Betrüger nichts an Diebesgut mitnehmen können.

Der Mann soll zirka 1,70 Meter groß und schätzungsweise zwischen 40 Jahre und 50 Jahre alt sein. Er spricht akzentfreies Deutsch, hat eine normale Statur, ein rundes Gesicht und graue, kurze Haare. Zur Tatzeit war er mit einem braunen, knielangen Kittel bekleidet.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Bei verdächtigen Feststellungen bittet die Polizei darum, umgehend den Notruf 110 zu wählen. Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Unbekannte sollten aufgefordert werden, sich auszuweisen und vor der Tür zu warten. Währenddessen sollte man zur Sicherheit telefonisch bei den jeweiligen Firmen nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell