Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 25-Jähriger nach Verkehrsunfall auf dem Westschnellweg verstorben

Hannover (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Westschnellweg am 06.03.2024 ist nun ein daran beteiligter Motorradfahrer seinen Verletzungen erlegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes verstarb der 25-Jährige am Donnerstag, 07.03.2024, gegen 12:20 Uhr in einem hannoverschen Krankenhaus. Er war am Nachmittag zuvor auf dem Westschnellweg mit seinem Motorrad in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5729651). / mie

