POL-H: Führungswechsel: Nurhan Özdemir übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion Hannover

Hannover (ots)

Die Polizeiinspektion (PI) Hannover hat eine neue Leitung: Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten hat mit Wirkung zum 01.03.2024 Nurhan Özdemir die Leitung der PI Hannover übertragen. Damit folgt die 45-Jährige Detlef Hoffmann, der Ende vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Mit Wirkung zum 01.03.2024 hat Polizeidirektorin Nurhan Özdemir die Leitung der Polizeiinspektion Hannover übernommen. Die 45-Jährige ist in der Polizeidirektion Hannover ein bekanntes Gesicht, war sie in der Behörde während ihrer Laufbahn doch bereits in verschiedensten Funktionen tätig. Zuletzt leitete Özdemir von Oktober 2019 bis Juli 2022 die ehemalige Polizeiinspektion Hannover-West beziehungsweise das heutige Polizeikommissariat Hannover-Limmer, bevor sie an die Deutsche Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster wechselte. Dort wirkte sie bis Februar dieses Jahres als Lehrbeauftragte im Themenfeld Einsatzmanagement.

"Ich freue mich sehr, mit Nurhan Özdemir nicht nur eine im Kreis der Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzte Polizeibeamtin mit der Führung der Polizeiinspektion Hannover zu betrauen", sagte Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten anlässlich Özdemirs Dienstantritt. "Mit Nurhan Özdemir kehrt auch eine mehrjährige Expertise in Sachen Führung und Einsatzbewältigung zurück nach Hannover, wovon die gesamte Behörde enorm profitieren wird. Sie ist genau die Richtige für diese Aufgabe", betonte die Polizeipräsidentin.

Auch Nurhan Özdemir zeigte sich erfreut über den nächsten Schritt in ihrer rund 25-jährigen Polizei-Laufbahn. "Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir mit der Übernahme der Leitung der Polizeiinspektion Hannover bereits vorab entgegengebracht wird", sagte die Polizeidirektorin, die ankündigte, ihre Arbeit nach der rund anderthalbjährigen Tätigkeit als Lehrbeauftragte an der DHPol auch in Hannover in gewohnter Weise fortsetzen zu wollen: "Professionalität, Verlässlichkeit und Vertrauen in der Arbeit miteinander, bei der die Menschen in der Uniform niemals aus dem Blick geraten sollen, werden mein Handeln auch künftig bestimmen und leiten", erklärte die 45-Jährige.

Nach ihrem Studium startete Nurhan Özdemir im Jahr 2002 bei der Bereitschaftspolizei Osnabrück. Von 2003 bis 2015 hatte sie diverse Verwendungen in der damaligen Polizeiinspektion Hannover-Mitte inne. Nach dem Masterstudiengang an der DHPol in Münster wirkte sie von 2017 bis 2019 zunächst als Leiterin Einsatz in der damaligen Polizeiinspektion Hannover-West, bevor sie die Leitung der gesamten Dienststelle bis Sommer 2022 übernahm. In der Funktion zeichnete sie unter anderem für mehrere Großeinsätze anlässlich Versammlungen und Fußballspiele verantwortlich.

Nurhan Özdemir folgt in ihrer jetzigen Verwendung als Leiterin der Polizeiinspektion Hannover auf den Leitenden Polizeidirektor a.D. Detlef Hoffmann, der im Dezember 2023 nach knapp 40 Dienstjahren bei der Polizei Niedersachsen in den Ruhestand verabschiedet wurde. Seit Jahresbeginn war der Dienstposten vakant.

Über die Polizeiinspektion Hannover

Der Zuständigkeitsbereich der PI Hannover erstreckt sich auf eine Fläche von 23837,00 Hektar. Zur Polizeiinspektion Hannover gehören folgende Polizeikommissariate (PK): das PK Döhren, PK Lahe, PK Limmer, PK Misburg, PK Mitte, PK Nordstadt, PK Ricklingen, PK Stöcken, PK Südstadt und das PK Laatzen. Sowohl die Polizeiinspektion Hannover als auch die angeschlossenen Polizeikommissariate tragen dazu bei, die Sicherheit für die rund 584522 Menschen im genannten Zuständigkeitsbereich zu gewährleisten.

