Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

BODENFELDE (ke) K449, Breiter Busch, 05.03.2024, 17:05 Uhr

Ein 25-jähriger PKW Fahrer aus Hameln befuhr die K449. Beim Durchfahren einer Rechtskurve in Höhe Breiter Busch kam er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Dabei entstand nur Sachschaden in unbekannter Höhe am Pkw.

