POL-DA: Ober-Ramstadt: Geburtstagsgeschenk hat Anzeige zur Folge

Rüsselsheim (ots) - Ein Einbrecher wurde am späten Montagabend (03.04.) in der Löwenstraße von der Polizei festgenommen. Der 40-Jährige aus Rüsselsheim steht in Verdacht zuvor gewaltsam durch die Fensterfront in ein dortiges Wettbüro eingebrochen zu sein. Ein Zeuge informierte sofort die Polizei, als er den 40-Jährigen gegen 23.15 Uhr beim Einbruch bemerkte und ...

